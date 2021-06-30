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Роскосмос рассекретил переговоры погибшего экипажа корабля «Союз-11»

Анастасия Волоснова

Общество
Роскосмос рассекретил переговоры погибшего экипажа корабля «Союз-11»
Фото: pixabay.com

Роскосмос опубликовал рассекреченные переговоры погибшего 50 лет назад экипажа корабля «Союз-11». В неудачном полете участвовали Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев

Космонавты погибли 30 июня 1971 года во время возвращения на Землю. Причиной трагедии стала разгерметизация спускаемого аппарата корабля «Союза-11».

В документах говорится, что во время подготовки к полету космонавты проверяли время и докладывали обстановку на Землю. Измерительный пункт «Заря» подтвердил, что медицинские показатели космонавтов «отличные».

В опубликованных материалах рассекречены переговоры членов экипажа. Когда корабль расстыковался с орбитальной станцией «Салют-1», космонавты сообщили, что видят Землю.

— Последнее, что услышали от космонавтов с Земли, было шутливое пожелание Владислава Волкова: «Завтра встретимся, готовьте коньяк», — говорится на сайте Роскосмоса.

Экипаж не смог благополучно долететь до Земли. На высоте 150 километров в спускаемом аппарате открылся вентиляционный клапан. Космонавты находились в корабле без полетных скафандров, из-за чего трагически погибли.

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