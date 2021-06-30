Движение в районе станции МЖД «Толстопальцево» ограничат с 1 июля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Россия, Киевское направление Московской железной дороги, станция Толстопальцево Карта всех событий

Движение на Советской улице в столице ограничат из-за реконструкции станции «Толстопальцево» Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) с 1 июля по 25 августа. Об этом рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В данный период проезд транспорта ограничат по одной полосе на Советской улице в районе владения 3, строения 1 и в районе владения 1, строения 27.

С 1 октября 2021 года по 21 февраля 2022 движение будет ограничено на других участках в районе станции «Толстопальцево». Проезд транспорта будет изменен возле дома 18 по Центрально улице и на Советской улице возле владения 1, строения 26. Кроме того, движение ограничат на Центральной улице у владения 1, строения 26 по Советской улице, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что с 1 июля по 1 октября в Москве будет ограничено движение транспорта на улице Летчика Спирина. Ограничения на участке будут действовать из-за проведения дорожных работ.