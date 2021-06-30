Роспотребнадзор объяснил, что можно делать после вакцинации от COVID-19

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Роспотребнадзор допустил прием жаропонижающих средств при повышении температуры после вакцинации от коронавируса. Рекомендации для привитых от COVID-19 были опубликованы на сайте надзорного ведомства.

В Роспотребнадзоре отметили, что после вакцинации у людей может появиться гриппоподобный синдром, который включает в себя повышение температуры. В ведомстве подчеркнули, что данная реакция является нормальной. При этом для снятия симптомов разрешается принимать жаропонижающие и противовоспалительные средства.

Первые три дня после получения прививки гражданам не советуют ходить в сауны и совершать интенсивные физические нагрузки. Кроме того, рекомендуется отказаться от приема алкогольных напитков. Душ после вакцинации принимать разрешается, уточнили в ведомстве.

— Полноценный иммунный ответ на введение вакцины будет формироваться 35-42 дня, поэтому после вакцинации в течение этого периода необходимо соблюдать все меры предосторожности, чтобы не заразиться коронавирусом, — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что вакцина не влияет на рождение детей. По этой причине будущим мама не стоит переживать, если беременность наступит между первой и второй прививкой или после вакцинации.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявляла о росте темпов вакцинации в России. По ее словам, на 23 июня в стране привились 20,7 миллиона человек. На 29 июня количество привившихся первым компонентом вакцины от коронавируса, как заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, составило свыше 23 миллионов человек. По данным Минпромторга РФ, Россия с начала 2021 года произвела почти 32 миллиона разных вакцин от коронавируса.