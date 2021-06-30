Подросток погиб в результате аварии в Туве

Фото: mos.ru/Максим Денисов

В Туве тринадцатилетний подросток, управляя УАЗом с шестью сверстниками в салоне автомобиля, попал в ДТП и погиб на месте. Об этом говорится на сайте МВД республики в среду, 30 июня.

Инцидент произошел вечером во вторник, 29 июня, в Дзун-Хемчикском районе на автодороге Чадан — Бажын-Алаак. В ведомстве пояснили, что подросток не справился с управлением, из-за чего машина опрокинулась.

В результате аварии несовершеннолетний водитель погиб. В салоне автомобиля находились еще шесть подростков в возрасте от 13 до 14 лет. Несовершеннолетних пассажиров после ДТП доставили в больницу. Врачи оказали подросткам необходимую медицинскую помощь и отпустили их на амбулаторное лечение.

В МВД выяснили, что автомобиль принадлежит одному из пострадавших подростков. В момент аварии дети не были пристегнуты. По факту произошедшего проводится проверка.