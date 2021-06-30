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Названа причина смерти троих детей, пропавших в Приморье

Полина Долганова

Происшествия
Названа причина смерти троих детей, пропавших в Приморье
Фото: sudak.rk.gov.ru

Два ребенка, чьи тела нашли в среду на реке Уссури в Приморье, по предварительным данным, утонули. Об этом в среду, 30 июня, сообщает СУСК РФ по региону.

— Младший брат обнаружен в трех километрах вниз по течению от места, где обнаружены вещи малолетних на берегу реки Уссури в городе Лесозаводске, — говорится в сообщении.

Тело старшего брата спасатели нашли в реке рядом сжелезнодорожным мостом. В процессе осмотра тел погибших следователи не обнаружили никаких признаков насильственной смерти. Так, эксперты пришли к выводу, что причиной гибели стало утопление в воде.

Ранее «ВМ» писала, что спасатели нашли тела детей, пропавших на реке в Приморье в понедельник, 28 июня. Об этом рассказали в среду, 30 июня, в краевом государственном учреждении Приморского края по делам пожарной безопасности, ГО и ЧС.

Три ребенка восьми, девяти и 12 лет пропали в городе Лесозаводск после поездки на велосипедах у реки Уссури. Вещи детей были обнаружены на берегу реки, после чего начались поиски пропавших.

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