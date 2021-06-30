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Улыбающийся скат впервые появился на свет в «Москвариуме»

Илья Ашуров

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Улыбающийся скат впервые появился на свет в «Москвариуме»
Фото: Пресс-служба центра океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ
Россия, Москва, проспект Мира, 119с23 Карта всех событий

В «Москвариуме» на ВДНХ родился детеныш восточноамериканского ската-бычерыла. Характерная черта этой рыбы — широкий рот, напоминающий по форме улыбку.

Новорожденный обитатель столичного океанариума — самец. Весит он около 500 граммов. Бычерылы с рождения самостоятельны и обходятся без родительского ухода. В настоящее время детеныш находится под присмотром ихтиологов в специально отведенном для него аквариуме. В пищу малыш употребляет корм из мелконарезанных кальмаров, а также креветок и мидий.

— Детеныш ската — первый малыш в семье бычерылов, появившийся почти за шесть лет работы «Москвариума» на ВДНХ. После того как новорожденный малыш пройдет необходимую адаптацию в специальном бассейне, он обязательно вернется к сородичам, — рассказала руководитель биологической службы центра Ирина Мейнцер.

Посетители океанариума смогут увидеть новорожденного ската в июле. А 30 июня в социальных сетях организации презентуют видеоролик с малышом. Имя детенышу выберут подписчики «Москвариума»: голосование пройдет в Instagram с 30 июня по 7 июля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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