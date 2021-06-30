Финские археологи обнаружили «вызывающий дрожь» древний артефакт

Фото: S. Koivisto

Финские археологи нашли необычный деревянный посох. Изделие имеет форму змеи, а его возраст превышает четыре тысячи лет. Статью об удивительной находке опубликовали в научном журнале Кембриджского университета Antiquity.

Посох обнаружили во время раскопок в болотистой местности на юго-западе Финляндии. Продолговатый предмет вырезан из цельного куска дерева, его длина составляет 53 сантиметра. Внешне найденный артефакт похож на гадюку или ужа.

— Как археолог я видел много необычных вещей, но обнаружение этой фигурки лишило меня дара речи и вызвало у меня дрожь, — сказал археолог, исследователь Университета Турку Сату Койвисто.

Ученые предполагают, что предмет могли использовать шаманы для проведения разного рода обрядов или же он просто служил как декоративная статуэтка.

Однако все же исследователи в большей степени склоняются к первой версии, так как в дохристианскую эпоху змеям часто присваивались те или иные символические значения.