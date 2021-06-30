Сергей Собянин представил проекты победителей конкурса «Новатор Москвы»

Фото: roscongress / Антон Сухонос

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил лауреатов премии «Новатор Москвы» 2021 года. Итоги мероприятия глава города подвел в своем личном блоге в среду, 30 июня.

Он отметил, что число заявок на участие в этом году в 1,5 раза превышает показатели 2020 года. Всего в финал вышли 36 инновационных разработок. Победителями стали авторы 18 проектов.

Так, одним из лучших проектов стала компания «ФармПринт», которая разрабатывает и производит оборудование для автоматизации лабораторных операций. Технологии, разработанные авторами проекта (Гордеев Владимир, Кондаков Сергей, Михайлов Дмитрий, ООО «ФармПринт»), позволяют улучшить точность исследований и повысить скорость производительности лабораторий. Компания также занимается исследованиями в области создания персональных лекарств с индивидуальной дозировкой для каждого отдельного пациента.

Еще одним победителем стал проект «Латрак», в рамках которого создатели Алексей Закатов и менеджер Захар Братякин разработали инновационную систему, которая летом работает в электробусах как кондиционер, а зимой насыщает пространство теплым воздухом. С помощью разработки «отопительный сезон» в транспорте сократится с 7 месяцев до 2-3 недель в год. Первый электробус с инновационной системой уже прошел весь цикл испытаний. В настоящее время он эксплуатируется в научно-техническом центре ПАО «КАМАЗ» в Набережных Челнах.

Ранее сообщалось о других победителях премии. Одним из них в номинации «Меняющие реальность» стал коллектив, который создал автоматизированные вертикальные фермы iFarm. Фермы представляют собой городские теплицы, которые могут вписаться в любое помещение.

Кроме того, в номинации «Проект будущего» в число победителей вошел проект «Мио-интерфейс», в рамках которого специалисты разрабатывают системы управления протезами.

Среди проектов в номинации «Лидеры инноваций» победу одержала рекомендательная тест-система Oncobox. Она используется для подбора наиболее эффективных методов лечения онкологии.