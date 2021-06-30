Прямая линия с Владимиром Путиным начнется в 12:00 30 июня

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин пообщается с гражданами страны в формате прямой линии в среду, 30 июня. Начало мероприятия запланировано на 12:00.

Подобный формат общения с россиянами состоится в РФ уже в 18-й раз. Пилотная телевизионная трансляция мероприятия состоялась 24 декабря 2001 года.

Посмотреть трансляцию прямой линии в этом году можно будет на Первом канале, а также на каналах «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОРТ» и «Мир». Послушать президента также можно на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». В сетке вещания на это событие отведено около трех часов.

Накануне глава государства провел совещание с руководством администрации страны и с главой Минфина Антоном Силуановым, пишет РИА Новости.

Ранее в Кремле объяснили, почему не отменили прямую линию с Путиным. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, мероприятие не было отменено, поскольку современные технологии позволяют задать вопросы в любых форматах, для этого не нужно посещать специальные места.

До мероприятия было принято более 522 тысяч вопросов по различным каналам связи в рамках подготовки к прямой линии с президентом России.