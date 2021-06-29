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В Кремле объяснили, почему не отменили прямую линию с Путиным

Полина Долганова

Общество
В Кремле объяснили, почему не отменили прямую линию с Путиным
Фото: Администрация президента РФ

Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным не отменили, поскольку современные технологии позволяют задать вопросы в любых форматах, для этого не нужно посещать специальных мест. Об этом во вторник, 29 июня, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в прошлом году общение президента с гражданами и итоговая пресс-конференция состоялись в смешанном формате.

— В этом году, как мы уже объясняли, за счет технологических приемов, за счет приложения к смартфонам, собственно, мы получили возможность и предоставили возможность гражданам страны самостоятельно задавать президенту вопросы, — уточнил представитель Кремля.

Он также добавил, что направить свой вопрос Путину граждане России могут в любом формате: записать видеообращение, осуществить видеозвонок или отправить запрос на сайт.

Так, по словам Пескова, правительство РФ «страхуется» от нарушения санитарных режимов, пишет РИА Новости.

Прямая линия состоится 30 июня в 12:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что более 522 тысяч вопросов принято по различным каналам связи в рамках подготовки к прямой линии с президентом России.

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