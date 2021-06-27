Свыше полумиллиона вопросов прислали россияне к прямой линии с Путиным

Фото: Администрация президента РФ

Более 522 тысяч вопросов принято по различным каналам связи в рамках подготовки к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на вечер субботы, 26 июня.

Свыше 308 тысяч вопросов россияне задали через кол-центр, 49 тысяч — с использованием специального приложения, 100 тысяч — посредством СМС-сообщений, сообщается в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, российский лидер Владимир Путин проведет прямую линию 30 июня. Она начнется в 12:00 по московскому времени. Прямая линия будет транслироваться в эфире каналов: Первый, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, «Мир», ОТР, радиостанций «Вести FM», «Радио России» и «Маяк».

Впервые российский президент провел прямую линию в 2001 году. В 2020 году прямая линия с главой государства не проводилась с учетом пандемии коронавирусной инфекции. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующие вопросы журналистов, подтвердил, что в 2021 году Владимир Путин пообщается с россиянами в формате вопросов и ответов.