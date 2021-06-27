Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Свыше полумиллиона вопросов прислали россияне к прямой линии с Путиным

Татьяна Плотникова

Общество
Свыше полумиллиона вопросов прислали россияне к прямой линии с Путиным
Фото: Администрация президента РФ

Более 522 тысяч вопросов принято по различным каналам связи в рамках подготовки к прямой линии с президентом России Владимиром Путиным по состоянию на вечер субботы, 26 июня.

Свыше 308 тысяч вопросов россияне задали через кол-центр, 49 тысяч — с использованием специального приложения, 100 тысяч — посредством СМС-сообщений, сообщается в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, российский лидер Владимир Путин проведет прямую линию 30 июня. Она начнется в 12:00 по московскому времени. Прямая линия будет транслироваться в эфире каналов: Первый, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, «Мир», ОТР, радиостанций «Вести FM», «Радио России» и «Маяк».

Впервые российский президент провел прямую линию в 2001 году. В 2020 году прямая линия с главой государства не проводилась с учетом пандемии коронавирусной инфекции. Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующие вопросы журналистов, подтвердил, что в 2021 году Владимир Путин пообщается с россиянами в формате вопросов и ответов.

Читайте также:
Владимир Путинвопросы населенияпрямая линия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Турция охладит цены на российском юге

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Верные и неверные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Локдаун добавил москвичам ума

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Победа Пашиняна: проиграл войну, выиграл выборы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока вокруг порхают бабочки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Бабам не наливать?

Все мнения
О проекте