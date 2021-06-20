Путин проведет 30 июня очередную прямую линию

Фото: Администрация президента РФ

Президент РФ Владимир Путин проведет 30 июня прямую линию, программа начнется в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Прямая линия будет транслироваться в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «Мир», «ОТР», радиостанций «Вести FM», «Радио России» и «Маяк».

Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, которые интересуют россиян.

Каждый может задать свой вопрос через специальное мобильное приложение «Москва — Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.

Также вопросы будут приниматься через сайт программы moskva-putinu.ru, СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8 (800) 200–40–40.

Текстовые и видеовопросы к президенту можно отправить и через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Прием вопросов будет осуществляться с 12:00 20 июня и до окончания программы 30 июня.