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Путин проведет 30 июня очередную прямую линию
Фото: Администрация президента РФ

Путин проведет 30 июня очередную прямую линию

Юлия Курганова

Общество

Президент РФ Владимир Путин проведет 30 июня прямую линию, программа начнется в 12:00 по московскому времени. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Прямая линия будет транслироваться в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «Мир», «ОТР», радиостанций «Вести FM», «Радио России» и «Маяк».

Глава государства в свободном режиме ответит на вопросы, которые интересуют россиян.

Каждый может задать свой вопрос через специальное мобильное приложение «Москва — Путину», которое технологически позволяет выйти на прямую видеосвязь со студией непосредственно во время эфира.

Также вопросы будут приниматься через сайт программы moskva-putinu.ru, СМС- или ММС-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8 (800) 200–40–40.

Текстовые и видеовопросы к президенту можно отправить и через соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Прием вопросов будет осуществляться с 12:00 20 июня и до окончания программы 30 июня.

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