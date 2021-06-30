Пятерых курьеров с поддельными сертификатами о вакцинации задержали в Москве

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В течение недели столичные полицейские задержали пятерых курьеров, которые перевозили поддельные справки о вакцинации от коронавируса. Об этом в среду, 30 июня, «Вечерней Москве» рассказал источник в правоохранительных органах.

— Всего в Москве с 22 июня были задержаны пять курьеров, которые должны были доставить клиентам поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса, — цитирует ТАСС собеседника агентства.

При этом у одного из курьеров нашли сразу 20 сертификатов о вакцинации.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов».

Ранее «Вечерняя Москва» писала о задержании трех мужчин, которые подозреваются в изготовлении и продаже поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Цена справок составляла от четырех до пяти тысяч рублей. Сперва полицейские задержали курьера, доставившего заказчику сертификат. После этого были задержаны двое молодых людей, которые занимались изготовлением и сбытом таких документов.