Академик Румянцев предложил удвоить бюджет на здравоохранение

Фото: Ольга Макарова

Федеральный бюджет на здравоохранение необходимо увеличить в два раза: с 3,8 процента до 7,7 процента от ВВП. Об этом главный детский онколог-гематолог Минздрава РФ, академик РАН Александр Румянцев сообщил «Российской газете». По мнению главы Центра имени Д. Рогачева, эти деньги необходимо направить на технологическое обновление, укрепление кадрового потенциала, бесплатное лекарственное обеспечение, развитие медицинской науки.

— Вывести здравоохранение на новый уровень можно только, если радикально увеличивать расходы на систему здравоохранения в России: дополнительно каждый год добавлять в бюджет на медицину не менее 520 миллиардов рублей, — уверен Румянцев.

По его словам, это позволит к 2024 году увеличить расходы на медицину до 5 процентов от ВВП, а в перспективе — в два раза, до 7,7 процента, и сравняться по этому показателю со странами Западной Европы. В 2021 году Россия потратит на медицину всего 3,8 процента от ВВП. Это 4,428 триллиона рублей в год.

Румянцев предлагает финансировать дополнительные расходы бюджета на медицину из накопленных Россией золотовалютных резервов. Эксперты Высшей школы организации и управления здравоохранением, которые подготовили экономическое обоснование предложения Румянцева, считают текущий уровень накоплений — 40 процентов от ВВП — избыточным.

— Деньги, которые сейчас лежат мертвым грузом, должны работать на благо нашего народа и стать реальным вложением в человеческий капитал, — подчеркнул Румянцев.

Основную часть дополнительных средств — 60 процентов — Александр Румянцев предлагает направить на повышение заработной платы медицинских работников. По мнению академика РАН, базовая зарплата медика должна составлять не менее 4 МРОТ,профессорско-преподавательского состава — от 4 до 6 МРОТ,медсестры — не менее 2 МРОТ. Врачи-педагоги должны получать две зарплаты — в вузе и в медучреждении, где они работают. Это поможет прекратить отток из медвузов квалифицированных преподавателей, считает Румянцев.

Также Румянцев предложил привлекать лучшие кадры московских медицинских ВУЗов к работе в поликлиниках за счет социальных льгот. Кроме того, по мнению академика, увеличение зарплатного фонда и повышение престижа профессии позволит сделать медпомощь доступной семь дней в неделю.

30 процентов дополнительных средств академик Румянцев считает нужным на программу закупки лекарств для амбулаторных пациентов. Это поможет дать старт модернизации фармацевтической отрасли.

Также дополнительные деньги необходимо направить на бесплатное лекарственное обеспечение детей. Детское здоровье, отмечает Румянцев, один из главных приоритетов для любого общества. В России лекарства для детей в возрасте до 18 лет должны стать бесплатными. Все дети должны иметь равные возможности вырасти здоровыми.

Оставшиеся 10 процентов от 520 миллиардов, по мнению Румянцева, надо направить на финансирование дополнительных целевых программ.

— Таких программ должно быть множество. Прежде всего, это программа повышения квалификации медицинских работников. Деньги должны выделяться также на увеличение объемов санаторно-курортного лечения, обеспечение всех пенсионеров бесплатными путевками, — заключил главный детский онколог-гематолог.