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Московский дворец пионеров на Воробьевых горах создает сообщество выпускников

Марьяна Шевцова

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Московский дворец пионеров на Воробьевых горах создает сообщество выпускников
Фото: пресс-служба Департамента образования и науки Москвы

За 85 лет Московский дворец пионеров выпустил тысячи профессионалов и известных специалистов в самых разных отраслях. Сегодня Дворец пионеров создает сообщество выпускников для того, чтобы укрепить взаимосвязь разных поколений выпускников и воспитанников образовательного комплекса.

— Наша цель — создать новые, более обширные и прочные связи между поколениями выпускников, активно привлекать их к мероприятиям и проектам, продолжать образовательные традиции Московского дворца пионеров. Существующие сообщества выпускников помогают находить полезные профессиональные контакты, передавать накопленный опыт обучающимся, проводить уникальные корпоративные мероприятия, — отметила Елена Мельвиль, директор образовательного комплекса «Воробьевы горы».

Летом 2021 года в Московском дворце пионеров начнется бережная реставрация После ее завершения в учреждение вернутся кружки, откроются в нем и новые направления дополнительного образования — с обновленной инфраструктурой и современным техническим оснащением. Дети будут заниматься, например, генетикой, медициной и микробиологией, а также будут изучать искусственный интеллект, криптографию, конструирование космических аппаратов и транспорта будущего, многое другое. Так, участники сообщества смогут одними из первых познакомиться с возможностями обновленного Московского дворца пионеров, участвовать в формировании образовательного процесса, получать персональную рассылку о мероприятиях и новостях дворца.

— Выпускники — это не просто люди, которые когда-то где-то учились. Это сообщество, которое разделяет ценности учебного заведения, стремится развивать те профессиональные и человеческие связи, что сложились во время учебы. Практики создания сообществвыпускников сегодня популярны и у школ, и у высших учебных заведений. Сообщества ведущих российских университетов — МГУ, МГИМО, Высшей школы экономики — это ключевой ресурс развития учебных центров. Дворец пионеров — знаковая точка на картах Москвы и России, объединяющая множество людей, которые когда-то впервые приобщились здесь к знаниям, обрели новые увлечения, определились с профессией и жизненным стартом. Непрерывность образования — это еще и преемственность диалога между теми, кто только начинает, и теми, кто сегодня активно действует в самых разных профессиональных сферах, — рассказала Елена Зеленцова, заведующая кафедрой территориального развития имени В. Л. Глазычева РАНХиГС.

Стоит отметить, что Московский дворец пионеров на Воробьевых горах — самый крупный в России образовательный комплекс дополнительного образования. В нем обучается порядка 10 тысяч детей и подростков. Имена знаменитых выпускников дворца, которых знает вся страна, исчисляются сотнями. В разные годы здесь учились люди, которые впоследствии стали гордостью России: актер и режиссер Ролан Быков, актрисы театра и кино Наталья Гундарева, Людмила Касаткина, Ольга Кабо, актер театра и кино, кинорежиссер Сергей Никоненко, кинорежиссер Станислав Ростоцкий, балерина Наталия Бессмертнова, артист балета и хореограф Владимир Васильев, оперная певица Тамара Синявская, советская пловчиха, олимпийская чемпионка 1976 года Марина Кошевая, актриса Виктория Толстоганова, космонавт Сергей Рязанский, драматург Григорий Горин, поэтесса и переводчик Ольга Седакова, драматург Людмила Петрушевская, министр культуры Москвы Сергей Кибовский. Также воспитанниками дворца были члены рабочей группы по реставрации и развитию Московского дворца пионеров при управляющем совете: гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин, председатель комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов, народный артист России Сергей Филин, основатель группы компаний Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович.

Для того чтобы вступить в сообщество, необходимо заполнить анкету по ссылке.

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