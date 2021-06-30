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Более 21 тысячи новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Полина Долганова

Общество
Более 21 тысячи новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

В России выявили 21 042 новых случая коронавирусной инфекции за последние сутки в 85 регионах. Об этом в среду, 30 июня, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Более 21 тысячи новых случаев COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Около 14 процентов заболевших не имели клинических проявлений вируса. За сутки также было зафиксировано 669 летальных исходов.

Более 21 тысячи новых случаев COVID-19 выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

За день после прохождения лечения от коронавируса в России полностью выздоровели 16 356 пациентов. По количеству заболевших продолжают лидировать Москва и Московская область. Там было зафиксировано 5823 и 2583 заболевших соответственно. В Санкт-Петербурге выявили 1503 случая коронавируса.

В РФ за все время пандемии зарегистрировано 5 514 599 случаев коронавируса. За весь период от коронавируса и его последствий скончались 135 214 человек, выздоровели 5 000 393 пациента.

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