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Дом-музей Пастернака позвал гостей на пленэр «Времена года. Лето»

Ольга Маркова

Развлечения
Дом-музей Пастернака позвал гостей на пленэр «Времена года. Лето»
Фото: Элина Масимова / Вечерняя Москва

Дом-музей Б. Л. Пастернака приглашает москвичей и гостей города на художественные занятия «Времена года. Лето».

Здесь каждый сможет создать свою картину: пейзаж, архитектуру дома, интерьер, портрет поэта. В перерывах между художественными сеансами участников ждет чтение стихов или экскурсия по дому.

Занятия проходят каждое воскресенье июля: при хорошей погоде — на участке, в остальное время — на веранде. В конце года в музее проходит выставка работ, написанных на пленэрах.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

Ранее Зоологический музей МГУ имени Ломоносова позвал взрослых и детей в июле в летнюю студию зоологического рисунка. На занятиях по анималистике участники почувствуют себя натуралистами, узнают интересные факты о животных, рассмотрят фотографии редких и необычных видов и нарисуют их.

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