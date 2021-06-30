Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 23 миллионов человек вакцинировались от коронавируса в России

Полина Долганова

Политика
Более 23 миллионов человек вакцинировались от коронавируса в России
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Более 23 миллионов человек вакцинировались от коронавирусной инфекции в России. Об этом в среду, 30 июня, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

— Сейчас свыше 20 миллионов, 23 миллиона, по-моему, уже вакцинированы. Как видим, все у нас в порядке. И, слава богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения AstraZeneca или Pfizer, — сказал глава государства.

Напомним, прямая линия с президентом страны началась в РФ в среду, 30 июня, в 12:00. Количество вопросов от россиян к прямой линии в этом году превысило 1,5 миллиона.

Посмотреть трансляцию общения президента с гражданами можно на Первом канале, а также на каналах «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОРТ и «Мир». Послушать президента также можно на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». В сетке вещания на это событие отведено около трех часов.

Читайте также:
Владимир ПутинРоссияпрямая линия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте