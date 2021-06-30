Более 23 миллионов человек вакцинировались от коронавируса в России

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Более 23 миллионов человек вакцинировались от коронавирусной инфекции в России. Об этом в среду, 30 июня, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

— Сейчас свыше 20 миллионов, 23 миллиона, по-моему, уже вакцинированы. Как видим, все у нас в порядке. И, слава богу, у нас нет таких трагических ситуаций после вакцинации, как после применения AstraZeneca или Pfizer, — сказал глава государства.

Напомним, прямая линия с президентом страны началась в РФ в среду, 30 июня, в 12:00. Количество вопросов от россиян к прямой линии в этом году превысило 1,5 миллиона.

Посмотреть трансляцию общения президента с гражданами можно на Первом канале, а также на каналах «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОРТ и «Мир». Послушать президента также можно на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». В сетке вещания на это событие отведено около трех часов.