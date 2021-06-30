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Путин: Увольнять и требовать вакцинации от COVID-19 при медотводе незаконно

Иван Юминов

Общество
Путин: Увольнять и требовать вакцинации от COVID-19 при медотводе незаконно
Фото: РИА Новости

Увольнять людей и требовать от них вакцинации против коронавируса при наличии медицинского отвода незаконно. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии в среду, 30 июня.

— Это незаконно. Если есть медотвод, отвод по медицинским соображениям, требовать вакцинации никто не имеет права, — рассказал глава государства.

Таким образом президент ответил москвичу Евгению Цветкову, который сообщил, что у его жены, работающей преподавателем в школе, есть медотвод, но директор школы не принимает его. До 15 июля женщину обязали принести документы о вакцинации под угрозой увольнения, добавил Цветков.

Путин выразил надежду, что директор школы услышит его слова и снимет эти незаконные требования.

Ранее президент сообщил, что в России 23 миллиона человек уже вакцинировались от коронавируса.

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