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Путин заявил, что русский и украинский народы являются единым целым

Полина Долганова

Политика
Путин заявил, что русский и украинский народы являются единым целым
Фото: РИА Новости

Украина не входит в список недружественных стран, потому что украинский народ не является для России недружественным. Русский и украинский народы являются единым целым. Такое мнение в среду, 30 июня, в ходе прямой линии выразил президент России Владимир Путин.

— Я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ, — сказал глава государства.

Путин добавил, что сегодняшнее руководство Украины нельзя назвать дружественным к России.

— Сегодняшнее руководство Украины явно недружественное к России, — сказал президент.

Глава государства добавил, что те украинские граждане, которые хотели бы укрепить отношения с Россией, не могут этого сделать из-за позиции официального Киева. Кроме того, по мнению Путина, его украинский коллега отдал страну на полное внешнее управление. Так, многие политические вопросы Украины решаются в Вашингтоне и частично в Париже.

Прямая линия с Путиным началась в России в среду, 30 июня, в 12:00. Количество вопросов от россиян к прямой линии в этом году достигло почти двух миллионов.

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