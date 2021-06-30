Путин допустил, что младшеклассники начнут учебный год в обычном режиме

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Ученики младших классов, скорее всего, будут учиться в школах с сентября в обычном режиме, остальные случаи будут зависеть от ситуации с коронавирусом. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время прямой линии в среду, 30 июня.

— Скорее всего, дети младших классов будут ходить в школу, — рассказал глава государства.

Путин добавил, что в старших классах организация учебного процесса будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что российские вузы планируют начать учебный год в смешанном формате с применением дистанционных образовательных технологий.

Посмотреть трансляцию прямой линии в этом году можно на Первом канале, а также на каналах «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОРТ и «Мир». Послушать президента также можно на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». В сетке вещания на это событие отведено около трех часов. Всего количество вопросов от россиян к прямой линии с Путиным превысило 1,5 миллиона.