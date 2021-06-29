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Российские вузы планируют начать учебный год в смешанном формате с применением дистанционных образовательных технологий. Об этом заявил ректор МГУ, глава Российского союза ректоров Виктор Садовничий во вторник, 29 июня.

— Как показывает наш опрос, университеты ориентированы начать учебный год в смешанном формате с применением дистанционных образовательных технологий, — рассказал Садовничий.

МГУ, согласно законодательству, может допускать в корпуса только тех студентов, которые вакцинировались, имеют антитела или справку о медицинском отводе, добавил он. Остальным обучающимся придется заниматься в удаленном формате.

У вузов, по словам ректора МГУ, есть опыт организации учебного процесса во время пандемии. Тем не менее нужно усилить информационную кампанию о необходимости носить маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, а также обеспечения средствами индивидуальной защиты, приводит слова Садовничего РИА Новости.

Ранее в Министерстве науки и высшего образования России сообщили, что вузы имеют право по своему усмотрению принимать решение о заселении в общежития только вакцинированных студентов в период пандемии.

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рекомендовал студентам вакцинироваться от COVID-19 до середины июля.