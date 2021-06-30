Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин объяснил, почему растут цены на продукты

Полина Долганова

Политика
Путин объяснил, почему растут цены на продукты
Фото: РИА Новости

Мировые индексы на продукты питания в настоящее время находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 30 июня, во время прямой линии.

Российский лидер также добавил, что меры регулирования цен на продовольствие дают эффект, но не по всем группам товаров.

— Нам своей продукции не хватило, надеюсь, что в этом году хватит, — сказал Путин в ответ на вопрос, почему овощи стоят дороже эквадорских бананов.

Президент уточнил, что цены на фрукты и овощи в России могут снизиться за счет нового урожая. Кроме того, по словам главы государства, все проблемы по производству курятины и свинины в РФ уже закрыты.

Российский лидер подытожил, что меры по сдерживанию цен на продовольствие в стране принимаются, хоть иногда и несвоевременно.

Прямая линия с Путиным началась в России в среду, 30 июня, в 12:00.

Читайте также:
Владимир ПутинРоссияпрямая линия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте