Путин объяснил, почему растут цены на продукты

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Мировые индексы на продукты питания в настоящее время находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в среду, 30 июня, во время прямой линии.

Российский лидер также добавил, что меры регулирования цен на продовольствие дают эффект, но не по всем группам товаров.

— Нам своей продукции не хватило, надеюсь, что в этом году хватит, — сказал Путин в ответ на вопрос, почему овощи стоят дороже эквадорских бананов.

Президент уточнил, что цены на фрукты и овощи в России могут снизиться за счет нового урожая. Кроме того, по словам главы государства, все проблемы по производству курятины и свинины в РФ уже закрыты.

Российский лидер подытожил, что меры по сдерживанию цен на продовольствие в стране принимаются, хоть иногда и несвоевременно.

Прямая линия с Путиным началась в России в среду, 30 июня, в 12:00.