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Президент России назвал подонками тех, кто обманывает пожилых людей и ветеранов

Иван Юминов

Общество
Президент России назвал подонками тех, кто обманывает пожилых людей и ветеранов
Фото: РИА Новости

Люди, которые обманывает пожилых граждан и ветеранов войны, являются подонками. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии в среду, 30 июня.

— Это просто подонки — те, которые совершают такие преступления в отношении пожилых людей, ветеранов. Просто подонки. Конечно, с этим нужно бороться, — рассказал глава государства.

Рост уровня мошенничества связан с незаконным оборотом персональных данных, в этом направлении должны серьезно поработать правоохранительные органы и государство, добавил Путин. Кроме того, банкам стоит контролировать процесс снятия денег со счетов, чтобы сузить возможности мошенников.

Банку России в свою очередь необходимо активнее бороться с фишинговыми сайтами, с помощью которых злоумышленники похищают деньги, заключил российский лидер. Сейчас регулятору для этого требуется около трех дней.

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