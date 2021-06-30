«Нужно думать о лучшем»: Путин рассказал о своих мечтах

Фото: РИА Новости

Люди должны думать о лучшем и надеяться на лучшее, а также настраивать себя на позитивный лад, чтобы это сбылось. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время прямой линии в среду, 30 июня.

— Мне кажется, каждый человек должен думать о лучшем, надеяться на лучшее, и это не может быть не связано с мечтой, — рассказал глава государства.

Путин добавил, что не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать, у него тоже есть мечта. Необходимо настраивать себя на позитивный лад и думать о хорошем, чтобы это сбылось, заключил президент.