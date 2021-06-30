Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Нужно думать о лучшем»: Путин рассказал о своих мечтах

Иван Юминов

Общество
«Нужно думать о лучшем»: Путин рассказал о своих мечтах
Фото: РИА Новости

Люди должны думать о лучшем и надеяться на лучшее, а также настраивать себя на позитивный лад, чтобы это сбылось. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время прямой линии в среду, 30 июня.

— Мне кажется, каждый человек должен думать о лучшем, надеяться на лучшее, и это не может быть не связано с мечтой, — рассказал глава государства.

Путин добавил, что не может быть такого состояния, когда человеку не о чем мечтать, у него тоже есть мечта. Необходимо настраивать себя на позитивный лад и думать о хорошем, чтобы это сбылось, заключил президент.

Читайте также:
мечтыВладимир Путинпрямая линия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте