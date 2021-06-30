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Путин сообщил, что Россия не планирует блокировать зарубежные социальные сети

Иван Юминов

Технологии
Путин сообщил, что Россия не планирует блокировать зарубежные социальные сети
Фото: РИА Новости

Россия не планирует блокировать зарубежные социальные сети, но администрация соцсетей не слушает власти страны, когда требуется исполнить закон. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время прямой линии в среду, 30 июня.

— Нет, у нас нет таких планов (заблокировать соцсети — прим. «ВМ»). Мы никого не собираемся блокировать, — рассказал глава государства.

Власти планируют работать с представителями ресурсов, а проблемы есть лишь с теми соцсетями, которые не выполняют российское законодательство, добавил президент. Путин выразил надежду, что открытие в России представительств зарубежных платформ позволит более не прибегать к замедлению их работы.

В качестве примера успешного взаимодействия глава государства привел мессенджер Telegram.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Роскомнадзор требует от YouTube, Twitter и TikTok соблюдения законов — «не более того».

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