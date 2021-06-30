Путин сообщил, что Россия не планирует блокировать зарубежные социальные сети

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Россия не планирует блокировать зарубежные социальные сети, но администрация соцсетей не слушает власти страны, когда требуется исполнить закон. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время прямой линии в среду, 30 июня.

— Нет, у нас нет таких планов (заблокировать соцсети — прим. «ВМ»). Мы никого не собираемся блокировать, — рассказал глава государства.

Власти планируют работать с представителями ресурсов, а проблемы есть лишь с теми соцсетями, которые не выполняют российское законодательство, добавил президент. Путин выразил надежду, что открытие в России представительств зарубежных платформ позволит более не прибегать к замедлению их работы.

В качестве примера успешного взаимодействия глава государства привел мессенджер Telegram.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Роскомнадзор требует от YouTube, Twitter и TikTok соблюдения законов — «не более того».