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Песков объяснил, что необходимо Роскомнадзору от YouTube и Twitter
Фото: Администрация президента РФ

Песков объяснил, что необходимо Роскомнадзору от YouTube и Twitter

Иван Юминов

Общество

Роскомнадзор требует от YouTube, Twitter и TikTok соблюдения законов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 8 июня.

— Роскомнадзор требует от этих платформ соблюдения российских законов. Не более того, — приводит его слова РИА Новости.

Ранее Таганский суд Москвы оштрафовал Twitter на 19 миллионов рублей за отказ удалять запрещенную информацию. Кроме того, Google получил штраф на шесть миллионов рублей.

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