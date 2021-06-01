Госдума одобрила в первом чтении законопроект о представительствах IT-гигантов

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума одобрила в первом чтении законопроект, который обяжет зарубежные IT-компании открывать свои представительства в России.

В случае принятия закона, иностранные компании будут обязаны открыть филиалы в России, если их суточная аудитория составляет более 500 тысяч российских пользователей.

Эти представительства будут представлять интересы головных компаний. Помимо создания филиала, иностранные компании должны будут зарегистрировать личный кабинет на портале Роскомнадзора, сообщает РИА Новости.

Кабинет министров одобрил законопроект о представительствах IT-компаний в России 31 мая.

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