Кабмин одобрил законопроект, обязывающий IT-компании открывать филиалы в России

Фото: Правительство РФ

Кабинет министров России одобрил законопроект, который обязывает иностранных IT-гигантов открывать свои представительства в стране.

В проекте значится, что иностранные компании, которые имеют суточную аудиторию превышающую 500 тысяч, обязаны открыть свои представительства в России.

В правительстве отметили, что в стране участились случаи неисполнения зарубежными сервисами требований российского законодательства. В связи с этим предложенное регулирование является актуальным, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект отзыва кабмина.

Ранее сообщалось, что помимо создания представительства иностранные компании должны будут зарегистрировать личный кабинет на портале Роскомнадзора.

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