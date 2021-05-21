Госдума рассмотрит законопроект, обязывающий IT-компании открывать филиалы в России

Фото: Пресс-служба Госдумы

Государственная дума рассмотрит законопроект, который обяжет иностранные IT-компании с аудиторией свыше 500 тысяч россиян в сутки создавать представительства в стране. Это следует из документа, размещенного в системе ведомства в пятницу, 21 мая.

— Несмотря на неосуществление деятельности на территории Российской Федерации де-юре, де-факто сервисы зарубежных IT-компаний используются гражданами Российской Федерации, им предоставляются услуги (в том числе платные или с условием просмотра ориентированной на российскую аудиторию рекламы), обрабатываются их персональные данные. Вместе с тем требования российского законодательства в сфере распространения информации иностранными компаниями не исполняются либо исполняются не в полном объеме, — говорится в пояснительной записке.

Помимо создания представительства такие компании должны будут зарегистрировать личный кабинет на портале Роскомнадзора, отмечается на сайте Госдумы.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор может замедлить трафик для Facebook и YouTube.

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