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Правительство РФ выделит около 145 миллиардов рублей на строительство школ
Фото: Правительство РФ

Правительство РФ выделит около 145 миллиардов рублей на строительство школ

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Правительство России за три года выделит около 145 миллиардов рублей на строительство 800 школ. Об этом рассказал глава кабинета министров Михаил Мишустин в понедельник, 31 мая.

По его словам, новые учебные учреждения будут предназначаться для более чем 640 тысяч школьников.

— Средства на эти цели уже зарезервированы в бюджете, из них на текущий год — почти 33 миллиарда рублей. Всего в ближайшие три года правительство направит около 145 миллиардов рублей, — сказал премьер-министр.

На выделенные средства планируется строительство новых школ, а также переоснащение действующих учреждений. К этой работе привлекут инвесторов, а также социально ориентированный бизнес, сообщается на сайте правительства России.

Ранее сообщалось, что девять школ и тринадцать детских садов построят в Новой Москве в 2021 году.

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