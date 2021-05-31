Правительство РФ выделит около 145 миллиардов рублей на строительство школ

Фото: Правительство РФ

Правительство России за три года выделит около 145 миллиардов рублей на строительство 800 школ. Об этом рассказал глава кабинета министров Михаил Мишустин в понедельник, 31 мая.

По его словам, новые учебные учреждения будут предназначаться для более чем 640 тысяч школьников.

— Средства на эти цели уже зарезервированы в бюджете, из них на текущий год — почти 33 миллиарда рублей. Всего в ближайшие три года правительство направит около 145 миллиардов рублей, — сказал премьер-министр.

На выделенные средства планируется строительство новых школ, а также переоснащение действующих учреждений. К этой работе привлекут инвесторов, а также социально ориентированный бизнес, сообщается на сайте правительства России.

Ранее сообщалось, что девять школ и тринадцать детских садов построят в Новой Москве в 2021 году.

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