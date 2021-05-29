Кабмин одобрил введение ответственности за принуждение предоставления личных данных
Правительство РФ одобрило введение мер административной ответственности за нарушения, связанные с защитой прав потребителей. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров в субботу, 29 мая.
Так, ответственность будет введена за нарушения, которые основаны на принуждении предоставления личных данных потребителем.
В пресс-службе кабмина уточнили, что законопроект был одобрен, он будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Помимо этого, правительство России одобрило проект, который предусматривает изменение механизма привлечения к ответственности людей, которые обязаны выплачивать алименты.
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