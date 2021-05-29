Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Кабмин одобрил введение ответственности за принуждение предоставления личных данных
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Кабмин одобрил введение ответственности за принуждение предоставления личных данных

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Правительство РФ одобрило введение мер административной ответственности за нарушения, связанные с защитой прав потребителей. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров в субботу, 29 мая.

Так, ответственность будет введена за нарушения, которые основаны на принуждении предоставления личных данных потребителем.

В пресс-службе кабмина уточнили, что законопроект был одобрен, он будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.

Помимо этого, правительство России одобрило проект, который предусматривает изменение механизма привлечения к ответственности людей, которые обязаны выплачивать алименты.

Читайте также: Кабмин утвердил новую систему управления госпрограммами

правительствосбор персональных данныхКабмин РФ
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте