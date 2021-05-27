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Кабмин утвердил новую систему управления госпрограммами
Фото: Правительство РФ

Кабмин утвердил новую систему управления госпрограммами

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал документ, согласно которому в стране с 2022 года вводится новая система управления государственными программами. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ в четверг, 27 мая.

— С 2022 года в России начнет действовать новая система управления госпрограммами, трансформируются подходы к их разработке и реализации, — говорится в сообщении.

В пресс-службе кабмина пояснили, что для каждой госпрограммы и ее отдельных элементов будет сформирован список общественно значимых показателей, который связан с национальными целями развития. Это поможет лучше понять, как реализация той или иной программы повлияет на жизнь россиян, а также насколько эффективно выполняются необходимые мероприятия, сообщается на сайте правительства России.

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правительствоКабмин РФМихаил Мишустин
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