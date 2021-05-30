Девять школ и тринадцать детских садов построят в Новой Москве в 2021 году

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

В этом году в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) построят девять школ и тринадцать детских садов. Об этом в воскресенье, 30 мая, рассказал руководитель столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, новые социальные объекты соответствуют всем нормам экологичности и безопасности. Также для каждого из них разработан оригинальный дизайн.

— Напомню, что инфраструктурные объекты возводятся по индивидуальным проектам, отличаются оригинальным дизайном, удобным и функциональным внутренним пространством, высочайшим уровнем комфорта, — приводят слова главы департамента на официальном сайте мэра Москвы.

Уточняется, что новые школы смогут принять 4675 учеников, а детские сады — 2890 малышей.

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