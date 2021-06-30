За девять лет в Новой Москве появилось 180 тысяч рабочих мест

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Прокшино Карта всех событий

Более 100 социальных объектов, около 180 тысяч рабочих мест и примерно 300 километров дорог появилось в Новой Москве с 2012 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 30 июня.

— За несколько лет Новая Москва активно развивается. Построено восемь станций метро, еще в проектировании и строительстве около 13 станций, — рассказал глава города в ходе осмотра стройплощадки бизнес-центра «Прокшино».

На территории ТиНАО построили более 100 поликлиник, школ и детских садов. Также там создали и реконструировали примерно 50 парков, отметил мэр. С момента присоединения к Москве население новых территорий увеличилось на 300 тысяч человек, было создано 180 тысяч рабочих мест. Новые микрорайоны, по словам Собянина, значительно лучше по качеству строительства, чем старые московские.

Бизнес-квартал «Прокшино» позволит создать 16 тысяч рабочих мест, его площадь составит 177 тысяч квадратных метров. В проект вложат 17,3 миллиарда рублей, отмечает Интерфакс.