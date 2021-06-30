Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

За девять лет в Новой Москве появилось 180 тысяч рабочих мест

Иван Юминов

Город
За девять лет в Новой Москве появилось 180 тысяч рабочих мест
Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Сокольническая линия, метро Прокшино Карта всех событий

Более 100 социальных объектов, около 180 тысяч рабочих мест и примерно 300 километров дорог появилось в Новой Москве с 2012 года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 30 июня.

— За несколько лет Новая Москва активно развивается. Построено восемь станций метро, еще в проектировании и строительстве около 13 станций, — рассказал глава города в ходе осмотра стройплощадки бизнес-центра «Прокшино».

На территории ТиНАО построили более 100 поликлиник, школ и детских садов. Также там создали и реконструировали примерно 50 парков, отметил мэр. С момента присоединения к Москве население новых территорий увеличилось на 300 тысяч человек, было создано 180 тысяч рабочих мест. Новые микрорайоны, по словам Собянина, значительно лучше по качеству строительства, чем старые московские.

Бизнес-квартал «Прокшино» позволит создать 16 тысяч рабочих мест, его площадь составит 177 тысяч квадратных метров. В проект вложат 17,3 миллиарда рублей, отмечает Интерфакс.

Читайте также:
Новая МоскваСергей Собянинрабочие места
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте