Путин заявил о необходимости построить 1300 новых школ в России

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Половина российских школ нуждается в текущем ремонте, а всего стране необходимо построить около 1300 новых школ. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время прямой линии в среду, 30 июня.

— У нас около 40 тысяч школ в Российской Федерации. Некоторые из них находятся в аварийном состоянии, и они, конечно, должны быть не то что приведены в нормальное, нормативное состояние, нужно строить новые школы, и таких школ у нас в стране должно быть построено где-то 1300, — рассказал глава государства.

Жители должны получить новую школу, если текущая находится в аварийном состоянии, добавил Путин. Около десяти процентов школ, по его словам, нуждаются в капитальном ремонте, на все это имеются средства, соответствующая программа практически сверстана.