Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Путин заявил о необходимости построить 1300 новых школ в России

Иван Юминов

Общество
Путин заявил о необходимости построить 1300 новых школ в России
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Половина российских школ нуждается в текущем ремонте, а всего стране необходимо построить около 1300 новых школ. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время прямой линии в среду, 30 июня.

— У нас около 40 тысяч школ в Российской Федерации. Некоторые из них находятся в аварийном состоянии, и они, конечно, должны быть не то что приведены в нормальное, нормативное состояние, нужно строить новые школы, и таких школ у нас в стране должно быть построено где-то 1300, — рассказал глава государства.

Жители должны получить новую школу, если текущая находится в аварийном состоянии, добавил Путин. Около десяти процентов школ, по его словам, нуждаются в капитальном ремонте, на все это имеются средства, соответствующая программа практически сверстана.

Читайте также:
Владимир Путинобразованиепрямая линия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте