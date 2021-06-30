Сергей Собянин открыл новую дорогу от Щербинки до Южного Бутова

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Щербинка Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую четырехполосную дорогу от Щербинки до Южного Бутова длиной 3,2 километра. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в среду, 30 июня.

— За это время построено и реконструировано полсотни парков в Новой Москве. Если говорить о качестве строительства новых микрорайонов, то они не только не уступают старомосковским — это уже микрорайоны нового поколения, они значительно лучше, — рассказал глава города накануне девятой годовщины расширения границ Москвы.

Собянин добавил, что с каждым годом комфорт и возможности жителей будут расти. Строительство четырехполосной дороги длиной 3,2 километра начали в декабре 2018 года. Полотно проходит от Остафьевского шоссе до Чечерского проезда.

Вдоль дороги установлены семь остановок, а также защитные экраны протяженностью 811 метров для снижения уровня шума. На прилегающей территории высадили 173 дерева и разбили 15,8 гектара газонов.

Дорога позволит жителям Щербинки добраться до станций Бутовской линии метро за пять–семь минут. Жители Бутова получат улучшенную доступность к станции Щербинка, также снизится нагрузка на Варшавское шоссе.

Новая дорога в будущем станет частью магистрали Воскресенское — Каракашево — Щербинка длиной 11,1 километра. Ее строительство планируют завершить в 2023 году, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.