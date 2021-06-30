Путин — о своем преемнике: Решение всегда остается за гражданами России

Фото: Администрация президента РФ

Решение о преемнике действующего президента России всегда остается за гражданами страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии в среду, 30 июня.

Один из жителей Краснодара задал главе государства вопрос о передаче власти.

Путин ответил собеседнику, что Борис Ельцин не передавал ему власть, а также добавил, что только граждане страны могут выбирать президента России.

— Моя ответственность в том, чтобы дать рекомендации претендентам на пост президента, — сказал глава государства.

Он добавил, что по истечении времени сможет назвать того, кто будет достоин руководить Россией.

Прямая линия с Путиным началась в России в среду, 30 июня, в 12:00.