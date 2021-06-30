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«Это случилось внезапно»: Подольская и Пресняков встретились на отдыхе в Турции

Евгения Владимирова

Развлечения
«Это случилось внезапно»: Подольская и Пресняков встретились на отдыхе в Турции
Фото: instagram/nataliapodolskaya

Семья Натальи Подольской и Владимирова Преснякова воссоединилась на отдыхе в Турции. Певица вместе с детьми прилетела туда на днях. Ее муж остался в Москве, но решил порадовать семью и приехал пораньше.

У пары подрастает сын Артемий, мальчику шесть лет. Недавно семья артистов пополнилась: в октябре 2020 года на свет появился их младший сын Иван. До приезда Преснякова о мальчиках заботились мама и бабушка, но теперь Наталья уверена, что Теме и его звездному папе будет чем заняться.

— Сегодня прилетел наш папа, а это значит, что Тему мне можно не развлекать. У них свои мальчишечьи дела, — написала звезда на своей страничке в Instagram.

Наталья рассказала о появлении супруга и показала в сторис подписчикам несколько кадров с семейной прогулки и совместного завтрака.

— Наш папочка прилетел! Это случилось внезапно! Он не должен был прилетать, были дела в Москве, — пояснила Подольская. — И вот — сегодня он с нами! Мы счастливы до небес!

Поклонники оказались рады воссоединению семьи.

«Хорошего отдыха!»; «Очень вашу семью уважаю! Вы такие настоящие»; «Теперь вся семья в сборе», — написали под фотографией певицы подписчики.

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