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Путин: Никто не заинтересован в дальнейшем развитии кризиса в Нагорном Карабахе

Иван Юминов

Политика
Путин: Никто не заинтересован в дальнейшем развитии кризиса в Нагорном Карабахе
Фото: Администрация президента РФ

Ни одна из сторон не заинтересована в дальнейшем развитии кризиса в Нагорном Карабахе. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время прямой линии в среду, 30 июня.

— Россия сыграла определенную роль в урегулировании очень серьезного кризиса (в Нагорном Карабахе — прим. «ВМ»). И никто не заинтересован в том, чтобы он развивался, — ни Азербайджан, ни Армения, ни тем более жители Нагорного Карабаха, — рассказал глава государства.

Нормальное существование семей можно обеспечить с помощью мирной и дружной жизни, добавил российский лидер. Создание условий для улучшения жизни и безопасного существования семей — это то, в чем нуждаются люди, живущие в регионе, подчеркнул Путин.

Невозможно все время жить в тревоге, это понимают в Баку и Ереване, заключил президент.

Прямая линия с Путиным началась в России в среду, 30 июня, в 12:00. Количество вопросов от россиян к прямой линии в этом году достигло почти двух миллионов. На сегодняшнюю прямую линию в сетке вещания отведено ровно три часа.

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