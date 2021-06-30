«Насмешка над правосудием»: юриста возмутило решение по делу Кокорина-младшего

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Решение, вынесенное Пресненским судом Москвы в отношении Кирилла Кокорина, нужно отменять. Такого мнения придерживается правовой эксперт Общественной палаты России Борис Пантелеев.

Инцидент с братом футболиста итальянской «Фиорентины» Александра Кокорина произошел во вторник, 29 июня. По информации СМИ, мужчина подрался с сотрудниками одного из московских ресторанов на Пресненской набережной. Не исключено, что причиной потасовки стал отказ молодого человека предъявить QR-код на входе.

Как сообщили «ВМ» в пресс-службе суда, Кокорин был признан виновным по части 1 статьи 19.3 Кодекса об административных правонарушениях («Неповиновение законному требованию сотрудника полиции, военнослужащего и так далее»). Ему и его приятелю К. Григоряну были назначены штрафы в размере 4000 рублей.

По словам Пантелеева, в условиях сложной санитарно-эпидемической обстановки такое решение — это насмешка над правосудием.

— Это просто поощрение такого рода действий. Не надо теперь удивляться, что народ может сделать так же. Даже когда ты без маски или перчаток появился, тебя, не оказавшего сопротивления, штрафуют на пять тысяч. А тут драка, активное противодействие и сопротивление законным требованиям. Думаю, прокурор должен вмешаться и обжаловать решение в вышестоящем суде. Нужно срочно это решение отменять. Как прецедент — это отвратительный случай, — поделился мнением юрист.

Тем более, отметил Пантелеев, в Москве сейчас действует особый режим и действия молодых людей, пытавшихся его нарушить, следует считать представляющими особую опасность.

Это не первый скандал, в который ввязывается парень. Похожая история произошла 8 октября 2018 года. Тогда компания друзей в составе братьев Кокориных и футболиста Павла Мамаева на улице избила водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, а затем от их рук пострадали глава департамента Минпромторга РФ Денис Пак и генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин.

Тогда Кирилл Кокорин к нанесению побоев оказался непричастен, а вот его брат Александр и Павел Мамаев были приговорены к полутора годам тюремного заключения.