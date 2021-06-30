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«Искренняя, настоящая, живая»: Муцениеце удивила поклонников фотографией без макияжа

Евгения Владимирова

Развлечения
«Искренняя, настоящая, живая»: Муцениеце удивила поклонников фотографией без макияжа
Фото: instagram/agataagata

Агата Муцениеце опубликовала на своей странице в соцсетях фотографию без макияжа. Поклонники актрисы восхитились ее естественной красотой.

В этом году актриса отметила свой 32-й день рождения, но по-прежнему продолжает удивлять подписчиков своей красотой. Она активно занимается спортом, следит за фигурой и внешностью и частенько публикует на своей страничке в Instagram снимки без макияжа, фильтров и обработки.

Фанаты с восторгом восприняли очередное фото звезды: «Как приятно видеть натуральное лицо без уколов и не перегруженное надутыми губами»; «Такая искренняя, настоящая, живая, которая не боится быть без косметики и фотошопа. Обожаю ваше чувство юмора и позитив»; «Вы очень естественно выглядите. Конечно, такая молодая и спортивная! Умница!» — писали пользователи Сети.

В прошлом году Муцениеце развелась с актером Павлом Прилучным после восьми лет брака. Она воспитывает двоих детей — сына Тимофея и дочь Мию. Звезда не рассказывает о своей личной жизни. Недавно актриса рассказала, что не планирует в ближайшие годы выходить замуж, хотя поклонников у нее достаточно.

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