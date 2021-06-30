В Картофельном союзе спрогнозировали падение цен на овощи

Фото: Светлана Колоскова, Вечерняя Москва

«Ценовой ажиотаж» на продукты «борщевого набора», в частности, на картофель, спадет уже во второй половине июля. Этой информацией в беседе с «Вечерней Москвой» поделился исполнительный директор Картофельного союза России Алексей Красильников.

По словам специалиста, в южных регионах России уже приступили к уборке раннего картофеля. В этом году цены на отечественную продукцию смогут конкурировать со стоимостью импортных поставок, хотя об объеме урожая пока говорить рано, заявил он.

— Наша ранняя продукция будет успешно и уверенно конкурировать с дорогим импортом. Мы наблюдаем определенные сигналы по снижению цен у сельскохозяйственных производителей. Во второй половине июля уже не будет ценового ажиотажа, который имеется сейчас во многих регионах России, — прокомментировал Красильников.

На данный момент в «ресурсных регионах» России наблюдаются достаточно хорошие погодные условия для вызревания картофеля. В то же время невозможно закрыть глаза на локальный избыток жары или влаги, отметил эксперт.

Он подтвердил, что минувший год «выдал много сюрпризов» для отрасли. Площади посадки картофеля и моркови были сокращены, а потому в Картофельном союзе России «не досчитались большого количества продукции, которая могла бы быть на прилавках». На фоне непростой ситуации с коронавирусом возник недостаток рабочей силы, признался Красильников.

— Теперь лучше наращивать высокотехнологичное производство. Дешевой силы не будет — дешевой продукции мы тоже в ближайшее время не увидим, но цены будут постепенно снижаться, — отметил исполнительный директор Картофельного союза РФ.

В среднем россиянин съедает 12 килограммов корнеплодов в год, а значит, даже такие «фантастические» цены на овощи, как 140 рублей за килограмм, не станут «существенным ударом по кошельку», высказался Красильников.

30 июня Владимир Путин обосновал дороговизну отечественных овощей тем, что в минувшем году в России было произведено недостаточное количество данной продукции. Президент спрогнозировал, что в 2021 году урожай картофеля составит примерно 22 миллиона тонн, в то время как в 2020-м было произведено примерно 19 миллионов тонн продукта. Об этом лидер РФ заявил в рамках «Прямой линии-2021». Так он ответил на вопрос, почему российские овощи стоят дороже эквадорских бананов.