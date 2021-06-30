Путин назвал народ главным «золотым запасом» России

Фото: Администрация президента РФ

Главным «золотым запасом» России является ее народ, а не более 600 миллиардов долларов, которые накоплены в Банке России. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время прямой линии в среду, 30 июня.

— Главный наш «золотой запас» — это даже не те 600 с лишним миллиардов долларов, которые накопили в Центральном банке и в Министерстве финансов. Главный «золотой запас» России — это люди, — рассказал глава государства.

Путин добавил, что искренне убежден в этом, а не говорит это для «красного словца, чтобы кому-то понравиться». Россияне — в высшей степени духовный народ, а это «вдвойне, втройне» важно в современном мире, заключил президент.

Прямая линия с президентом Путиным началась в России в среду, 30 июня, в 12:00. Количество вопросов от россиян к прямой линии в этом году превысило 1,5 миллиона.