Переселение по программе реновации стартовало в Головинском районе

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В Головинском районе столицы началось переселение жителей по программе реновации в новостройку на улице Авангардная. Об этом в среду, 30 июня, сообщили в пресс-службе департамента градостроительной политики Москвы.

Уточняется, что новый дом расположен по адресу улица Авангардная, дом 10А. В него переедут жители дома 23, корпус 1 на улице Смольная.

— Современное жилье будет предоставлено 119 семьям. Это первое переселение, которое начинается в Головинском районе Москвы, — рассказал заместитель главы департамента Андрей Валуй.

Он напомнил, что всего в районе будут расселены 137 жилых домов. Три здания сохранят и реконструируют, так как они представляют архитектурную и культурную ценность. Для того, чтобы обеспечить волновое переселение, подобрали 16 стартовых площадок, их градостроительный потенциал составляет более 150 тысяч квадратных метров.

До 2024 года включительно в рамках программы реновации в Головинском районе планируют начать переселение жителей 18 домов. Всего на территории САО по программе переезжают жители в семи районах.