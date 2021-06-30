Музей Победы бесплатно покажет фильм о Байкале

Фото: Байкал. Удивительные приключения Юмы, 2020 год

Музей Победы приглашает москвичей и гостей столицы 1 июля в киноклуб «Поклонка». Зрителям представят фильм о самом красивом озере Земли — о Байкале.

Научно-популярная лента о древнейшем и самом глубоком пресноводном озере планеты снимали на протяжении пяти лет. В разные времена года было совершено 14 экспедиций.

Изобразительный ряд фильма богат уникальными подледными кадрами — работа велась на глубине 500 метров. В фильме, помимо озера, гор и лесов, можно увидеть историю байкальской нерпы, описывающую ее жизнь с рождения до пятилетней зрелости. Эта часть фильма и есть удивительные приключения Юмы.

«Удивительные приключения Юмы» — документальный фильм-событие режиссера Анастасии Поповой. Рассказчиками в нем стали Чулпан Хаматова и Константин Хабенский. Авторы использовали картины и мотивы художника Зорикато Доржиева. А на финальных титрах звучит песня Басты про Россию.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.