Два человека пострадали при жесткой посадке самолета в Подмосковье

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В Подмосковье в лесном массиве жестко приземлился легкомоторный самолет, на борту которого находились два человека. Об этом в среду, 30 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», в районе поселка Тураево в лесном массиве жестко сел легкомоторный самолет. На борту самолета находились два человека.

— В результате ЧП пострадали пилот и пассажир, — заключил источник «ВМ».

Обстоятельства и причины происшествия выясняются.