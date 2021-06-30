Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Директор столичной школы объяснила требование о вакцинации учительницы с медотводом

Иван Юминов

Город
Директор столичной школы объяснила требование о вакцинации учительницы с медотводом
Фото: Youtube / Аттестации ДОНМ

Учительницу столичной школы № 1399, чей муж пожаловался, что ее принуждают к прививке, несмотря на наличие медицинского отвода, не угрожали уволить. Об этом заявила директор учебного заведения Татьяна Апридонидзе в среду, 30 июня.

— Сегодня широко обсуждается тема обращения к президенту мужа одного из наших учителей. Сначала СМИ заявляли о том, что я угрожаю ее уволить, если она не сделает прививку, несмотря на медотвод, а потом еще хлеще — якобы я грозила уволить ее за сам факт обращения мужа к президенту, — рассказала она.

Директор добавила, что у преподавателя есть хроническое заболевание, которое не является противопоказанием к прививке. Причиной для временного медотвода, по словам Апридонидзе, стало обострение состояния, которое случилось в этом месяце. Его действие продлится до 2 июля.

В связи с этим глава учебного заведения сказала учительнице, что необходимо либо продлить медотвод, либо его снять. Учительница все понимает и не имеет из-за этого претензий, отметила Апридонидзе на странице в Facebook.

Ранее в столичном департаменте здравоохранения в связи с данными событиями сообщили, что вакцинация сотрудников от COVID-19 при наличии медицинского отвода является недопустимой, отказ от нее не может быть причиной отстранения от работы. Поводом для ситуации стал вопрос во время прямой линии президента России Владимира Путина.

Читайте также:
коронавируспрямая линиявакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прижатые к Гавайям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что необходимо детям

Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Все мнения
О проекте