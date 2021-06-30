Директор столичной школы объяснила требование о вакцинации учительницы с медотводом

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Учительницу столичной школы № 1399, чей муж пожаловался, что ее принуждают к прививке, несмотря на наличие медицинского отвода, не угрожали уволить. Об этом заявила директор учебного заведения Татьяна Апридонидзе в среду, 30 июня.

— Сегодня широко обсуждается тема обращения к президенту мужа одного из наших учителей. Сначала СМИ заявляли о том, что я угрожаю ее уволить, если она не сделает прививку, несмотря на медотвод, а потом еще хлеще — якобы я грозила уволить ее за сам факт обращения мужа к президенту, — рассказала она.

Директор добавила, что у преподавателя есть хроническое заболевание, которое не является противопоказанием к прививке. Причиной для временного медотвода, по словам Апридонидзе, стало обострение состояния, которое случилось в этом месяце. Его действие продлится до 2 июля.

В связи с этим глава учебного заведения сказала учительнице, что необходимо либо продлить медотвод, либо его снять. Учительница все понимает и не имеет из-за этого претензий, отметила Апридонидзе на странице в Facebook.

Ранее в столичном департаменте здравоохранения в связи с данными событиями сообщили, что вакцинация сотрудников от COVID-19 при наличии медицинского отвода является недопустимой, отказ от нее не может быть причиной отстранения от работы. Поводом для ситуации стал вопрос во время прямой линии президента России Владимира Путина.