Евгений Попов поддержал проект соучаствующего проектирования

Фото: Александра Маликова

Тележурналист Евгений Попов активно участвует в реализации инициативы соучаствующего проектирования в Кунцеве. На очередной встрече жителей и архитекторов проекта — Главного архитектурно-планировочного управления Москомархитектуры — был обсужден промежуточный вариант благоустройства дворовой территории между домами 97 и 99 на Рублевском шоссе. В связи с эпидемиологической ситуацией в Москве встреча проходила онлайн.

— Соучаствующее проектирование — новый формат взаимодействия горожан с органами местного самоуправления, проектировщиками, архитектурными бюро и столичными департаментами. Благодаря ему у людей появилась уникальная возможность — непосредственно влиять на благоустройство собственного двора, — считает Евгений Попов. — Конечно, не обходилось без шумных обсуждений и споров. Моя задача — способствовать конструктивному обсуждению предложений и выработке решения, которое устроило бы жителей.

Работа над проектом проходила в несколько этапов. Первоначально специалисты архитектурного бюро выслушали пожелания жителей по благоустройству. Среди предпочтений названы детская площадка для ребят разных возрастов, озеленение, сокращение сквозного автотрафика во дворах, обустройство зон отдыха для пожилых людей. Затем был представлен вариант, который уже учитывал определенную часть этих пожеланий.

— На протяжении реализации проекта дискуссии были жаркими, — вспоминает активистка Елена Полякова. — Мы девять лет добивались благоустройства, а специалисты со стороны архитектурного бюро изначально настаивали на выборе всего пяти предложений из 20, подготовленных жителями. И теперь горожане смогли конструктивно обсудить с архитекторами возникшие вопросы.

На последней встрече был представлен конкретный план благоустройства, который включает отдельные функциональные зоны, схему освещения, типы покрытий и предлагаемые виды растений. Таким образом, горожане сами уже практически создали проект двора, в котором они хотят жить.

— Когда на четыре дома одна общая площадка во дворе, людям бывает сложно договориться, чем заполнить это пространство, — рассказала руководитель филиала «Кунцево» молодежного центра «Галактика», муниципальный депутат Наталья Анохина. — Нам был нужен единый центр управления процессом — от создания дизайна до строительных работ. Надеюсь, все получилось. Самое важное: удалось сделать так, что пожелания людей были услышаны.

Планируется, что к августу будет подготовлена финальная версия проекта. Ознакомиться с презентацией можно будет с помощью специальных VR-очков, которые позволят жителям детально «рассмотреть», какой будет дворовая территория после благоустройства. Также жители смогут задать вопросы проектировщикам. Работы по обустройству начнутся уже в следующем году.