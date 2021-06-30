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Элитный Porsche подожгли на юге Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Элитный Porsche подожгли на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Сумская улица, 12к2 Карта всех событий

Автомобиль Porsche Macan горел на юге Москвы ночью. Машина стоимостью в несколько миллионов рублей превратилась в груду обгоревшего металлолома. Об этом в среду, 30 июня, «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника «ВМ», инцидент произошел на Сумской улице вблизи дома 12 в ночь на 30 июня. Владелец иномарки заявил, что накануне вечером оставил свой автомобиль около дома, а глубокой ночью узнал от соседей, что его машина горит.

Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как у машины некоторые время стоит какой-то человек. Спустя пару мгновений возникает вспышка и Porsche загорается.

Видео: Telegram-канал «Чертаново»

Как только пламя охватило всю машину, злоумышленник скрылся с места преступления.

По данному факту проводится проверка.

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